Palladium Film Festival–CineMaOltre Il programma odierno

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:Marianna Fontana e Marco Amenta sono i protagonisti della terza giornata delFestival – CineMaOltre.Alle ore 17.00, l’attrice campana presenterà al pubblico La seconda vita di Vito Palmieri. Ilaffronta l’urgente tema del reintegro sociale dopo un’esperienza di detenzione ed è il toccante ritratto femminile di una donna in cerca di redenzione e riscatto. A seguire, alle ore 20.00, Amenta accompagnerà invece la proiezione del suo ultimo lavoro, Anna. Presentato alle Giornate degli Autori della Mostra di Venezia 2023, l’opera racconta un’intensa storia di resistenza contro il potere sullo sfondo del territorio sardo. Attraverso il coraggio e la determinazione della protagonista, l’opera tocca temi come la tutela del paesaggio, la lotta per la propria identità e le difficoltà di una donna sola in una società patriarcale.