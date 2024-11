Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO MILAN-EMPOLI 3-0, Fofana e Reijnders al top: muscoli, fosforo e gol per il Diavolo

Leggi su Calciomercato.it

Lee ildel match di Serie A, valevole per la quattordicesima giornata . Ecco i migliori e i peggiori di San SiroTutto facile per ildi Paulo Fonseca, che batte l’con un netto 3 a 0. I rossoneri la sbloccano subito, ritrovando il gol di Morata.3-0:top,e gol per il(LaPresse) – Calciomercato.itPoi sale in cattedra Tijjaniche realizza una doppietta, salendo a quota sei gol in stagioneEcco i voti:Maignan s.v.E. Royal 6,5Gabbia 6,5 – Dal 74? Pavlovic s.v.Thiaw 6,5Hernández 67,5 – Dal 74? Loftus-Cheek s.v.TOP8 – Centrocampista totale, che quando trova campo davanti a se diventa devastante. Lo scorso anno si diceva che gli mancasse solo il gol, in questa stagione lo ha trovato e come.