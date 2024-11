Ilgiorno.it - Oh Bej! Oh bej, ordinanza per chiudere le vie. Tutto pronto per la Fiera dal 5 all’8 dicembre

Ora c’è anche l’comunale che prescive la chiusura al transito veicolare di piazza Castello, compresa la pista ciclabile, tratto compreso tra viale Gadio (lato Acquario) e viale Gadio (lato viale Alemagna), viale Gadio (lato Alemagna), via Minghetti, via Quntino Sella, via Lanza tratto compreso tra foro Bonaparte e piazza Castello, e via Jacini, dalle 18 4alle 7 del 9. È quasiper la tradizionaledegli Oh Bej! Oh Bej! da giovedì 5 a domenica 8. L’evento, oltre a rappresentare un momento di attrazione commerciale, racconta la storia, la cultura e l’identità milanese. La manifestazione si snoderà nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco e di parco Sempione, tra piazza Castello, piazza del Cannone e via Minghetti, con circa 230 postazioni di gazebo bianchi (in numero ridotto rispetto al passato per la concomitanza di lavori di arredo urbano nell’ambito) per l’esposizione e vendita di 45 diverse merceologie: prodotti dell’artigianato locale, alimentari, caldarroste e dolciumi, libri usati, quadri, cornici, fiori, giocattoli, abbigliamento, bigiotteria e addobbi natalizi.