Quotidiano.net - Notre-Dame verso la riapertura: finito il restauro, prima visita di Macron

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 30 novembre 2024 – Laal pubblico della cattedrale dide Paris si avvicina: il suo, dopo la parziale distruzione dovuta al terribile incendio che l’ha colpita nel 2019, è terminato. Ieri si è svolta lapresidenziale di Emmanuel, che ha potuto ammirare in antela ricostruzione durante un tour trasmesso dalla televisione francese. French President Emmanuel(C) and his wife Brigitte(C-R) visitde Paris cathedral in Paris, on November 29, 2024. TheCathedral is set to re-open early December 2024, with a planned weekend of ceremonies on December 7 and 8, 2024, five years after the 2019 fire which ravaged the world heritage landmark and toppled its spire. (Photo by Christophe PETIT TESSON / POOL / AFP) Con la moglie Brigitte e l'arcivescovo di Parigi, Laurent Ulrich, il presidente francese hato la cattedrale medievale grazie alla guida di Philippe Villeneuve, l'architetto capo dei monumenti nazionali francesi.