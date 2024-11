Quotidiano.net - Non eravamo “brava gente“. Torna il libro sui crimini di guerra

Firenze, 24 novembre 2024 – Si deve soprattutto ad Angelo Del Boca e ai suoi pionieristici libri sul nostro colonialismo la progressiva decostruzione del mito degli “italiani“, l’idea cioè che i nostri soldati abbiano combattuto all’estero senza commetterecontro i civili, diversamente da quanto accaduto ad altri eserciti europei. Un mito, appunto. Con Del Boca, altri autori e altre opere hanno contribuito a definire un ritratto più realistico delle nostre imprese coloniali e belliche. Michael Palumbo nel 1989 firmò un documentario molto noto agli storici, Fascist Legacy (L’eredità del fascismo), trasmesso dalla Bbc, dedicato aicompiuti dall’esercito italiano in Africa e nei Balcani e alla successiva protezione garantita, afinita, ai generali destinatari di richieste di estradizione per essere processati, come presunti criminali di, in Grecia, Jugoslavia, Etiopia.