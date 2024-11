Anteprima24.it - Napoli, denuncia sul regolamento alloggi comunali: “Si fitta solo ai ricchi”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiUn punteggio maggiore in relazione all’aumentare del reddito del nucleo familiare, e un limite di partecipazione fissato a 15.000 euro: chi guadagna meno è escluso. Lo prevede il nuovoper la locazione degli immobili, esclusi glidi edilizia popolare. E scoppia la polemica. “Il Comune diafai” protestano la rete Set e la Campagna Resta Abitante. A farli insorgere, in particolare, quanto prevede l’articolo 5 del. È relativo alle modalità di assegnazione e al contenuto dell’avviso pubblico. Al punto 4 si premette che “la locazione deglidel patrimonio disponibile è finalizzata a generare un reddito per l’Amministrazione”. Pertanto, sarà attribuito “un punteggio maggiore in relazione all’aumentare del reddito del nucleo familiare del richiedente”.