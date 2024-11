Ilrestodelcarlino.it - "Malattia rara, capisco mamma Giulia. Mia figlia é morta a soli 14 anni"

"Quando ho letto del terribile destino di Gioia ho pensato: no, di nuovo no. Miaoggi, se ci fosse stato lo screening metabolico allargato, forse sarebbe ancora qua". Dopo la denuncia-appello di una giovanedi Formigine,Ferrari, che ha spiegato come a causa della mancata diagnosi neonatale per la sua bambina non vi sia più alcuna cura utile, ora un‘altra, residente a Carpi, racconta il proprio calvario. Ad accomunare il terribile destino delle bambine, malattie genetiche metaboliche rare. Gioia, che ad agosto ha compiuto dueè affetta da leucodistrofia metacromatica, unaneuro degenerativa terminale. Poteva essere salvata – ha spiegato la– ma la terapia genica, volta a correggere il difetto genetico deve essere somministrata prima dell‘insorgenza dei sintomi.