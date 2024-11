Cityrumors.it - Lanciano una molotov contro la casa di un eurodeputato di Fdi: le indagini

Leggi su Cityrumors.it

Un incidente grave che sarebbe stato provocato dal lancio di unacome atto intimidatorio, la polizia sta indagandoNella tranquillità della notte, quando tutti dormono, l’atto vile e intimidatorio. E così, il portone dell’abitazione dell’europarlamentare di Fratelli di Italia, Francesco Ventola, a Canosa di Puglia, nel nord Barese, prende fuoco all’improvviso e si scatena il panico e il terrore perché la famiglia era inunaladi undi Fdi: le(Ansa Foto) Cituyrumors.itNon ci sono stati feriti, ma tanta paura anche perché non è piacevole svegliarsi nel cuore della notte, sentire un frastuono, un rimbombo come se fosse scoppiato qualcosa di molto rumoroso, come una bomba, anche perché a quell’ora e con tutto quel silenzio, un rumore del genere questo può far pensare.