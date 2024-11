Ilgiorno.it - "La convivenza è possibile". Cinque fedi, una preghiera sotto la “luce della pace“

"La": cattolici, ortodossi, islamici, evangelici, ebraici pregheranno insiemela ““ a Pioltello. Un’immagine potente in tempi di guerra. A consegnare la fiammella in arrivo da Betlemme alla sindaca Ivonne Cosciotti il 21 dicembre saranno gli Scout. In questo spicchio di hinterland un abitante su quattro è straniero e oltre alla babelelingue c’è anche il mosaico delle religioni con cui confrontarsi ogni giorno. "L’arrivo, simbolo di fratellanza, e la sua consegna alle autorità civili e religiose per noi ormai sono diventati un’importante tradizione, un momento atteso –linea la prima cittadina –. Da 9 anni credenti di tutte lee associazioni pacifiste si uniscono in un grande cerchio e pregano perché le armi tacciano in tutto il mondo.