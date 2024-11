Inter Zanetti | Volevo lasciare il segno no al Real Madrid per amore del club

Leggi su Sportface.it

“Mi sono innamorato dell’dal primo giorno in cui sono arrivato ad Appiano Gentile, lì mi sono accorto che mi era cambiata la vita. I primi momenti sono stati duri, ho avuto la possibilità di andare via mailall’, che è la mia famiglia e che ha quei valori che per me sono fondamentali”. Lo ha dichiarato il vicepresidente dei nerazzurri, Javiervistato da Federico Buffa ed Omar Schillaci per ‘I campioni si raccontano’, evento promosso nell’ambito del Premio Fair Play Menarini. “La cosa più importante è il rispetto che ho sempre avuto da parte di tutti – ha aggiunto –. Io l’ho avuto per tutti gli altri, ma credo che il mondo dello sport sia molto complicato ed avere il rispetto da figure come Paolo Maldini per me è molto importante”. Infine, una battuta sulla possibilità di andare al, che poi non si è concretizzata: “Ho detto no perdell’”.