"Grande fratello", spunta il rumor su Lorenzo: "Cosa nascondono lui e Helena"

News Tv. “”,ilsu: “lui e”. Non serve essere assidui spettatori degli avvenimenti del “GF” per sapere che nella Casa sta succedendo qualdi molto particolare. A destare sospetti, in particolar modo, sarebbero stati i mal celati sussurri tra due dei concorrenti che da qualche tempo hanno lasciato intendere di condividere un segreto. Parliamo diSpolverato ePrestes i quali si sono in più occasioni scambiati delle confidenze senza mai rivelare quale sia il rapporto (o il segreto) che li lega insieme. Tuttavia, nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli in grado di delucidare la situazione. (.)Leggi anche: “”, l’indiscrezione su Alfonso: chi prenderebbe il suo postoLeggi anche: “Belve”, Sonia Bruganelli rompe il silenzio su “Ballando con le Stelle” (VIDEO)sono stati insieme?Dopo i recenti avvenimenti nella “Casa” più spiata d’Italia, i telespettatori del “” hanno ipotizzato che trapossa essere accaduto qual, magari una liason amorosa, prima dell’entrata nel reality show.