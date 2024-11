Zon.it - Fisciano, crolla un albero nel campus dell’Università di Salerno: cinque studenti feriti

Un grave incidente si è verificato intorno alle 13:00 neldegli Studi di. Un grossoè caduto al suolo nei pressi dell’edificio E2, travolgendo degliche si trovavano sul posto per seguire il corso del TFA (Tirocinio Formativo Attivo). Gliin tutto sono 5, di cui un ragazzo grave a causa di fratture a bacino e cranio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i paramedici dell’associazione “La Solidarietà”, che hanno prestato i primi soccorsi ai. Intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco della Centrale e del distaccamento di Mercato San Severino oltre ad un’autogru, impegnate a liberare glirimasti bloccati sotto i rami e a mettere in sicurezza l’area.I Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino sono giunti sul posto per avviare le indagini e ricostruire la dinamica dell’accaduto.