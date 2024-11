Fisciano cade albero nell’università | 5 studenti feriti uno è grave

Leggi su Dayitalianews.com

Un albero si è abbattuto e cinque studenti sono rimasti feriti. In ansia per uno di loro, che versa in condizioni gravi. Il giovane ha riportato fratture al cranio e al bacino. E' stato prontamente trasportato in ospedale. La causa della caduta dell'albero potrebbe essere stato il forte vento che ha colpito la zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, oltre ai soccorritori del 118. E' stato necessario tagliare alcuni rami per permettere ai medici del 118 di soccorrere le vittime rimaste intrappolate fra le fronde che si sono schiantate al suolo. L'Università ha deciso di sospendere lezioni e corsi per la giornata, mentre si svolgevano le operazioni di messa in sicurezza dell'area.