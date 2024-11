Secoloditalia.it - Delirio antifascista a Castiglion Fiorentino contro una scritta di Natale: evoca Vannacci e la X Mas (video)

Ladisistemata nei giardini di(Arezzo) con l’acronimo Xmas continua a suscitare reazioni al limite del ridicolo: unchelivelli paranoici da romanzo di Philip K. Dick. Dietro un classico Merry Chrismtas con la X, che si vede in tantissimi addobbi anglosassoni, gli occhiuti partigiani da tastierano messaggi subliminali.A tal proposito il presidente dei Commercianti del centro storico Remo Castellani, replica seccamente che “la decisione di utilizzare questa grafica fa parte di un progetto condiviso e approvato dai commercianti stessi, con l’obiettivo di creare un’atmosfera natalizia moderna e accogliente, in linea con una tendenza diffusa. Non c’è alcun intento divisivo o significati nascosti dietro questa scelta, ma solo la volontà di contribuire al clima di festa e attrarre visitatori nel nostro centro storico”.