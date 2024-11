Metropolitanmagazine.it - Cosa fa oggi Maura Paparo, ex insegnate di Amici? Il marito, la figlia e la carriera

Nata a Inveruno nel 1967,si appassiona subito alla danza, studiando presso il Russian Ballet Society – Legat Sistem, specializzandosi poi in vari ambiti della danza moderna. Debutta a 18 anni lavorando con il duo Brian e Garrison: con i coreografi ha consolidato un rapporto amichevole che l’ha portata successivamente a collaborare con il ballerino texano al lancio del talent shownel 2000. Nella scuola televisiva è rimasta per otto stagioni, durante le quali ha lanciato al successo come Leon Cino e Anbeta Toromani tra i tantissimi artisti passati nel corso degli anni. L’addio allo show dirisale al 2010 quando dopo essersi sposata con il campione di apnea Alessandro Lolli, diventa mamma di Carolina.fa?Dopo 10 anni passati a insegnare nella scuola didi Maria De Filippi, dalla prima all’ottava edizione,annunciò di aspettare un figlio e decise di lasciare il programma.