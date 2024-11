Ilprimatonazionale.it - Como-Monza, un sentitissimo derby della provincia lombarda

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 30 nov – Lombardia, terra di. Il più famoso, per ovvi motivi, è quello di Milano. Questione di storia, trofei e peso specifico. Ma non può esserci grande calcio senzae non si può vivere solamentepiuttosto borghese – va detto – stracittadina meneghina. Anche perché, con cinque realtà, la regione più popolata d’Italia è anche quella maggiormente rappresentata nel campionato di Serie A. C’è l’Atalanta, è vero. Tuttavia la rivale per antonomasiaDea è una Leonessa: quella del Brescia, una cinquantina di chilometri a sud-est, al di là del lago di Iseo. Milita però in Serie B. Ecco che, in questo contesto,si prende la scena. Almeno per oggi.Una lunga rivalità Le due squadre si affronteranno infatti nel pomeriggio. Confronto numero novantanove, primo in Serie A.