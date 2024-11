Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Paulo Fonseca non rinuncia mai a Fofana: ma servono dei rinforzi. I nomi

Leggi su Dailymilan.it

, lo stakanovista disi chiama Youssouf: maalternative. Ecco iper gennaioSe dovessimo definire un punto fermo neldi, gli daremmo il nome di Youssouf. Il neo acquisto ex Monaco ha praticamente quasi sin da subito preso il posto in mediana per non lasciarlo più.Questo sicuramente per le sue doti tecniche, ma anche e soprattutto per la mancanza di alternative in rosa. Con Bennacer ai box e un poco ricambio generale, il centrocampista francese non ha mai lasciato il posto da titolare a partire dalla gara contro la Lazio del 31 agosto.I rossoneri dovranno dunque pensare di agire già da gennaio sul mercato per dare alternative al tecnico portoghese.ha bisogno di riposo: iper il centrocampononmai a: madei