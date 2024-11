.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/25, risultati e marcatori della 11^ giornata

Ostra e Marzocca non vanno oltre lo 0-0: Castelfrettese e Montemarciano (con un Gramazio super) tornano in vetta nel girone B di. Colpo Castelbellino contro il Borghetto. Nel girone C la Passatempese batte il Montecassiano. In, Le Torri Castelplanio e Cupramontana restano in testa al girone C, cade l’Arcevia contro il Terre del Lacrima. L’Ankon Dorica batte il Loreto e rinsalda il primo posto nel girone DIN AGGIORNAMENTOVALLESINA, 30 novembre– Anche in questa 11^dinon sono mancati i gol e lo spettacolo. Nello specifico, si capovolge nuovamente il “TriangoloGabella”B. La Castelfrettese e il Montemarciano (trascinato da un super Gramazio, autore di una tripletta), infatti, vincono in casa di Labor (0-3) e Pietralacroce (1-4) e tornano in testa.