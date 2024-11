Ilfattoquotidiano.it - Beffa al non profit: più soldi ai partiti con il 2xmille ma salta l’aumento del tetto al 5xmille. E gli emendamenti per risolvere non sono tra le priorità del governo

L’ultimaè arrivata due giorni fa, quando il Colle ha bocciato l’emendamento al dl fisco riformulato dalche avrebbe raddoppiato il 2 per mille incassato dai. In coda a quella proposta compariva anche un aumento deldi 525 milioni applicato aidestinati al nonattraverso il 5 per mille. Ma, dopo lo stop di Sergio Mattarella al maxi regalo, le forze politiche hanno comunque ottenuto un aumento dei finanziamenti di quasi 5 milioni, mentre la norma attesa da anni dal terzo settore è sfumata. Se nulla cambia, continuerà a ricevere solo una parte della cifra che i contribuenti hanno scelto di devolvere con la dichiarazione dei redditi. L’ultima speranza è neglialla legge di Bilancio, ma i segnali che arrivano da Palazzo Chigi nonrassicuranti.