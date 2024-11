Quotidiano.net - Ballando con le Stelle, Samuel Peron a rischio? “Si è già infortunato”

Semifinale dicon le2024 e due ritorni in pista: uno prevedibile e l’altro, almeno sino a qualche giorno fa, del tutto a sorpresa. Nella puntata di sabato 30 novembre del talent show di danza condotto su Raiuno - inizio alle 20.35 - da Milly Carlucci a tenere banco sarà nella prima parte la gara per il ripescaggio di una coppia. Che verosimilmente dovrebbe essere quella composta da Nina Zilli e Pasquale La Rocca, l’unica non eliminata dalla competizione. Nina Zilli e Pasquale La Rocca avevano infatti scelto a malincuore di sospendere temporaneamente il loro percorso all’interno di ‘con le’ a causa di una serie di infortuni occorsi proprio a Nina Zilli. Il loro ritorno in gara servirebbe proprio a dare finalmente una nuova spinta alla gara, magari spezzando anche un po’ la dicotomia che vede favorite due coppie: Bianca Guaccero-Giovanni Pernice e Federica Nargi-Luca Favilla.