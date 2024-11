Anteprima24.it - Tragedia del male di vivere: 50enne trovato senza vita in cantiere

Tempo di lettura: < 1 minutoSarebbe stato il gesto volontario a causare la morte di unresidente nel Comune di Sturno.Il corpodell’uomo è stato rinvenuto in unedile della zona e all’arrivo dei Sanitari e Forze dell’Ordine non è stato potuto far altro che constanarne il decesso.I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano stanno conducendo approfondite indagini per ricostruire la dinamica dellama l’ipotesi più accreditata resta quello del suicidio anche se ancora non si escludono del tutto altre piste.L'articolodeldiinproviene da Anteprima24.it.