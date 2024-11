Ilrestodelcarlino.it - Traffico oggi, Bologna quasi paralizzata tra sciopero e cantieri

, 29 novembre 2024 – L'altra faccia dellogenerale è stata una città, se non del tutto,. La mattina ha visto infatti ilcompletamente bloccato nel quadrante che da piazza Malpighi portava (tentava di portare) ai viali. Dalla piazza fino a metà di via Marconi intorno alle 9,30-10 era una fila unica di auto, autobus, corriere e camion che tentava di incanalarsi verso i viali: quaranta minuti il tempo di percorrenza, condito da nervosismo e clacson, mezzi messi per traverso nel tentativo di passare gli incroci. Tutto per venire poi fermati dalle forze dell'ordine a metà di via Marconi, e obbligo di svolta a destra o a sinistra. E quindi ulteriore ingorgo, ad esempio per svoltare in via Riva Reno dove però, grazie anche ai mille, gli autobus doppi faticano a girare.