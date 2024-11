Terzotemponapoli.com - Totti sostiene Del Piero per la presidenza della FIGC

Leggi su Terzotemponapoli.com

Un endorsment significativo per l’ex capitanoJuventusUn importante endorsement è arrivato da Francesco, ex capitanoRoma, che ha espresso il suo favore per una possibile candidatura di Alessandro Delalla(Federazione Italiana Giuoco Calcio). In una dichiarazione esclusiva a Sportmediaset,ha sottolineato come vedrebbe “bene Delcome presidenteFedercalcio”, definendo l’ex numero dieci bianconero un personaggio significativo per il calcio italiano.: “Delè un Personaggio Importante e Pulito”Durante le finali del World Legends Padel Tour a Dubai, Francescoha approfondito la sua visione riguardo al possibile impegno di Delnelle istituzioni calcistiche. “Sappiamo tutti che è un personaggio significativo”, ha affermato, aggiungendo che sarebbe felice per Delse decidesse di fare il passo verso la