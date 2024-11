Ilgiorno.it - Topi d’appartamento . Controlli straordinari:: "Assalti da bloccare"

Contrastare i furti nelle abitazioni durante il periodo delle feste natalizie, quando tante persone trascorrono il Natale in vacanza oppure sono spesso fuori casa alla caccia di regali. È l’obiettivo di “Natale sicuro a Verdellino e Zingonia“ messo a punto dal Comune di Verdellino e dalla polizia locale, in sinergia con la tenenza dei carabinieri. Da ieri e fino al 31 dicembre il territorio di Verdellino, sotto cui ricade la maggior parte della località di Zingonia, sarà caratterizzato dacontro i furti. Per il periodo natalizio alle porte verranno organizzati posti di controllo e frequenti passaggi delle pattuglie sugli obiettivi sensibili, soprattutto le abitazioni. "Abbiamo già predisposto - spiega il neo comandante della polizia locale di Verdellino, Manolo Peroni - una decina di servizi di pattugliemento in orario serale, dalle 18 alle 24, per garantire una maggiore percezione di sicurezza a cittadini e commercianti visto l’avvicinarsi delle festività natalizie".