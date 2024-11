Thesocialpost.it - Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 4.2 a Cosenza

Unadidi4.2 è stata registrata nella notte in provincia di, con epicentro nel comune di Mangone. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 00:54, a una profondità di 20 chilometri.Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione locale, che ha subito condiviso testimonianze sui social. Tra i commenti più frequenti si leggono espressioni come: “Un boato”, “una bella botta”, mentre qualcuno si domanda ironicamente: “Perché sempre di notte?”. Al momento non si registrano danni a persone o edifici, ma la situazione è sotto monitoraggio da parte delle autorità locali e della Protezione Civile.I recenti eventi sismici al SudL’evento insegue un’altra serie di scosse avvenute a Napoli nel tardo pomeriggio di lunedì 25 novembre.