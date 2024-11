Secoloditalia.it - Tajani spegne le polemiche: “Centrodestra unito intorno a Giorgia, poi ognuno ha le sue idee”

“Meloni ha le sue, io sono sempre stato leale. Berlusconi diceva sempre ‘meglio leale che fedele’ e sulla mia lealtà e sulla lealtà di Forza Italia non ci sono dubbi. Sosterremo sempre con grande determinazione il governo, volendo collaborare”. Parole chiare, quelle del vice presidente del consiglio Antonio, leader di FI, pronunciate questa mattina a “Mattino 5”, a chiudere una polemica più dialettica che politica con la Lega. “Collaborare – conclude – significa anche avere le proprie”.e ilsolido“La coalizione diè una coalizione solida, il governo va avanti, continuerà a lavorare per fare le riforme, per affrontare una situazione economica che non è sempre semplice, andrà fino alla fine della legislatura”, prosegue, intervenendo a ‘Mattino 5 News’.