Tvplay.it - Squalifica Sinner, l’annuncio è arrivato: tifosi di sasso

Il numero uno al mondo Jannikha terminato ufficialmente la stagione. Irestano però ancora in ansia per lui.Il tennista azzurro Jannikha realizzato una stagione straordinaria. Il campione di San Candido ha realizzato un 2024 da favola, ha vinto due titoli del Grande Slam, due Masters 1000 e le Atp Finals di Torino, torneo che gli ha permesso di vincere il primo torneo in carriera davanti ai propridi(Lapresse) TvPlayIl tennista azzurro ha conquistato pochi giorni fa l’ultimo grande successo della sua carriera, ha bissato il titolo dello scorso anno e ha trascinato l’Italia alla vittoria della Coppa Davis. La stagione ora è terminata ed uno dei problemi principali riguardo il tennista azzurro è la sentenza relativa al Clostebol,può essereto per diversi mesi e l’azzurro rischia grosso.