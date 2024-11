Siamo sconvolti Tragedia durante lo spettacolo l’attore muore davanti al pubblico

Leggi su Caffeinamagazine.it

alla sala gremita mentre in scena andava A Christmas Carol, il capolavoro di Dickens. Avvertiti i soccorsi, l'ambulanza è arrivata poco dopo. Per minuti interminabili i medici hanno tentato di salvargli la vita, ma ogni tentativo è stato vano. In una nota, la compagnia delscrive: "È con il cuore pesante che condividiamo la notizia della scomparsa improvvisa di un amato attore e caro amico". "Membro stimato della comunità teatrale, era un artista di talento il cui carisma e talento hanno onorato il nostro palcoscenico in innumerevoli produzioni, tra cui A Christmas Carol.