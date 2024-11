Davidemaggio.it - Shaila squallida contro Helena: “Giocatrice languida dal culetto peloso”

Squallido spettacolo diGatta al Grande Fratello. E no, non ci riferiamo alle scenette d’amore, a favor di telecamera, con Lorenzo Spolverato. Nelle scorse ore, l’ex velina se l’è infatti presa in malo modo conPrestess, “colpevole” di avere scritto una lettera al modello nel giorno del suo compleanno.trascendeA far scattare la ‘molla della discordia’, nel corso della cena di ieri sera, è stata, ancora risentita per la polpetta, preparata da lei, rifiutata dala scorsa settimana. Dopo aver ribadito che “io cucino per la comunità e nella comunità ci sei anche te, anche se mi stai sulle scatole“, l’ex velina si è avventata con la compagna a causa di Lorenzo. Perché hai scritto la lettera a Lorenzo proprio ieri, quando sapevi che dalla mattina stavo organizzando il compleanno del mio compagno? E’ il mio compagno, cosa c’entri tu? E fingi pure.