Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato – uniti oltre le distanze, al Grande Fratello: "Mi manchi tanto"

Dopo essere stati divisi, alfiniscono in lacrime. I dueinquilini, nelle ore segnate da una ricorrenza speciale per il gieffino, si lasciano andare ad un momento di commozione molto intensa, sorprendendo non poco i fan del reality show.“si ritrovano”Nella giornata in cui ricorre il compleanno di, il modello finisce in preda ad uno sfogo in lacrime, e il motivo é la distanza che lo divide dalla dolce metà,. I due gieffini si palesano, ancora una volta, complici tra loro, nel gioco così come nei sentimenti. Al momento dell’ultimo incontro fisico, avvenuto nel mezzo della nuova puntata di, l’ex allieva ballerina di Amici ha ammesso al modello di essersene innamorata e lui ha replicato, sibillino, facendole sapere che potrebbe ricambiare lo stesso sentimento.