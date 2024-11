Secoloditalia.it - “Sciopero ideologico, sarà un boomerang”: parola di Tiziano Treu, ex ministro di Prodi e D’Alema

“Logenerale non unitario è controproducente” ed “è gravato dal sospetto di non essere fondato solo su motivi di merito”, “ma che abbia ragioni più politiche, di schieramento, ideologiche”: a dirlo ad Avvenire, giànei governi Dini,. Già ordinario di Diritto del lavoro, autorevolenei governi di centrosinistra,boccia senza indugi Maurizio Landini il suo invito alla rivolta sociale. “Un’uscita decisamente fuori tono – dice il giuslavorista a Francesco Riccardi del quotidiano dei Vescovi – c’è un grave disagio sociale, ma pensare di rispondervi con unogenerale non unitario è come voler usare un’arma spuntata”. Inoltre, “rischia di prestarsi a letture diverse rispetto alla difesa degli interessi dei lavoratori”.boccia logenerale: “Ha davvero difeso gli interessi dei lavoratori?”, da exdel Lavoro e della Difesa, ricorda che un governo e questo in particolare “ha margini molto ristretti” per migliorare la manovra economica.