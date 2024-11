Palermotoday.it - Sciopero generale Cgil e Uil, adesione alta: si fermano tutti i lavoratori dell'anello ferroviario

Il mondo del lavoro incrocia le braccia oggi anche a Palermo per la giornata diindetta dae Uil contro la manovra del governo Meloni. Nel capoluogo siciliano isi sono radunati in piazza Croci per un corteo che è arrivato a piazza Verdi per il comizio conclusivo.