Liberoquotidiano.it - Rovista nella borsetta, perde la dentiera in diretta: una scena surreale a Mattino 4 | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

4, il talk show in onda su Rete 4, Federica Panicucci e Roberto Poletti hanno parlato dei problemi inerenti alle nostre città, giudicate troppo insicure. Per l'occasione, i due conduttori hanno mandato una loro inviata a Roma. La giornalista ha intervistato una signora anziana per conoscere le sue abitudini. E lei ha raccontato ai microfoni di Mediaset di non sentirsi più sicura e di girare con lo spray al peperoncino. "Signora ma questa storia dello spray al peperoncino è vera o è un modo di dire? Ce l'ha davvero? Ci faccia vedere.”, ha domandato Poletti. Lei ha confermato la sua versione, anche se ha ammesso che in quel momento non aveva "l'arma" con sé: "E' vera, ma al momento non ho lo spray con me.”. Perciò - un po' agitata - la signora si è quindi messa a cercareil famoso spray.