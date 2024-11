Oasport.it - Roberto Piccoli decide la sfida tra Cagliari e Verona: sardi vittoriosi di misura nel 14° turno di Serie A

Vittoria delall’Unipol Domus contro il, nell’anticipo del quattordicesimodel campionato di calcio diA. Isi sono imposti 1-0 nella, trovando il gol al 75? con il solito(quarta marcatura stagionale).La squadra di Davide Nicola ha suggellato un’ottima prestazione con un successo nello scontro diretto., per contro, ha dovuto fare i conti con una sterilità offensiva che si protrae. Rossoblu che salgono quindi a quota 14 punti (12° posto) in classifica generale, mentre i gialloblu rimangono a 12 (16° posto).PRIMO TEMPO – Nicola punta sul doppio centravanti, con Lapadula al fianco di. Luvumbo e Zortea sulle fasce, mentre Marin e Makoumbou sono in mezzo. Ancora Sheri in porta. Zanetti risponde con un 4-2-3-1: gioca Coppola in difesa al fianco di Magnai; Serdard in mezzo con Belahyane; a trequarti Livramento, Suslov e Lazovic a sostegno di Tengstedt.