Ritrovato un escursionista disperso in Canada: ha resistito per cinquanta giorni a -20°

Chiamatelo fortuna, destino, o miracolo, poco importa; la storia di Sam Benastick ha, in ogni caso, dell’incredibile. Martedì 26 novembre due operai, diretti a lavoro neloccidentale, si sono imbattuti nell’di 20 anni,da più di un mese e mezzo. Il ragazzo è incredibilmente riuscito a sopravvivere nonostante le scarse provviste, i diversi centimetri di neve, la presenza di orsi e temperature che in questo periodo raggiungono i -20 °C.Benastick era partito lo scorso 7 ottobre per un viaggio in solitaria di una durata prevista di dieci. L’idea era pescare e fare escursioni nel parco Redfern-Keily, un’area particolarmente remota e inaccessibile, sulle Montagne Rocciose. La zona dista 80 chilometri dalla strada più vicina ed è lontanissima da qualsivoglia centro abitato.