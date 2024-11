Gaeta.it - Rinasce il quartiere: inaugurato il Social Lab agli Archi con nuovi servizi e alloggi residenziali

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un nuovo centro culturale e residenziale è statoin Via Mamiani, neldeglidi Ancona. IlLab rappresenta il frutto di un intervento di riqualificazione volto a potenziare le attività associative ei nella zona. Con un investimento significativo, la struttura si propone come un punto di riferimento per la comunità, offrendo spazi per l’aggregazione, ma ancheper rispondere ai bisogni degli abitanti.La nuova struttura e suoi obiettiviIlLab si estende su quattro piani, due dei quali dedicati ai per il, mentre i restanti due ospitanodi Edilizia Residenziale Pubblica. Durante la cerimonia di inaugurazione, il sindaco Daniele Silvetti ha messo in evidenza l’importanza di questo progetto, sottolineando il ruolo fondamentale del centro nel promuovere l’associazionismo e laizzazione.