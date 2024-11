Gaeta.it - Riconoscimenti internazionali per il vino San Felice: il Grigio Chianti Classico Riserva 2021 tra i top al mondo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildelsta vivendo un momento di grande fermento e, e l’azienda vitivinicola Sansi distingue per l’eccellenza dei suoi prodotti. IlDOCGha conquistato il 24° posto nella classifica Top 100 di Wine Spectator per il 2024, ponendo l’azienda sotto i riflettori a livello internazionale. Questo articolo analizza il significato di questo riconoscimento e l’impegno di Sannella produzione di vini di alta qualità.Un riconoscimento prestigioso per SanLa posizione di rilievo ottenuta dalnella lista di Wine Spectator rappresenta un traguardo significativo per San. Bruce Sanderson, senior editor di Wine Spectator, ha descritto questocome un perfetto equilibrio tra eleganza e potenza, evidenziando la sua straordinaria armonia.