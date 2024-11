Ilrestodelcarlino.it - Reggiana, punta tutto sull’orgoglio. Il cuore contro la corazzata Sassuolo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Con quei soldi han comprato lo stadio. Non certo il mio cuor’. Basterebbe forse questa frase, utilizzata dalle Teste Quadre per chiamare a raccolta i tifosi e invitarli ad indossare qualcosa di granata, per arrivare al centro della rivalità trache stasera – a partire dalle 20,30 – si affronteranno al ‘Città del Tricolore’ con una cornice di pubblico prevista di oltre diecimila spettatori. Un duello che affonda le proprie radici nella querelle che portò all’acquisto dell’impianto all’asta da parte della Mapei nel dicembre del 2013. Un nervo scoperto per i fedelissimi della Regia che si sono spesso sentiti ‘ospiti’ in casa propria, in quel ’Giglio’ costruito a inizio anni ’90 anche coi soldi degli abbonamenti pluriennali. Stasera però la politica, i budget, le frecciate e le prospettive lasceranno finalmente spazio al verdetto del campo, quello più importante quando si parla di sport.