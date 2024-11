Anteprima24.it - Prospettive di export per le aziende locali e regionali: il 4 dicembre evento al San Vittorino

Tempo di lettura: 2 minutiYourStudio, G.I.EMME S.r.l. e Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Benpresentano il convegno sull’e le opportunità di crescita per le imprese sanniteMercoledì 42024, dalle ore 15:30 alle 19:00, il Complesso Sandi Benospiterà un importante convegno organizzato da YourStudio S.r.l., G.I.EMME S.r.l. e dal Gruppo Giovani di Confindustria Ben, dedicato allediper le.L’si pone l’obiettivo di analizzare le opportunità offerte dal panorama macroeconomico e geopolitico attuale, proponendo strategie di crescita sui mercati internazionali per le imprese del territorio sannita e campano. Saranno approfonditi strumenti assicurativo-finanziari innovativi e soluzioni di formazione offerti da SACE, nonché le tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale applicata all’