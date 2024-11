Thesocialpost.it - Papa Francesco: “La medicina non dev’essere un mercato, va tutelata ogni vita”

Leggi su Thesocialpost.it

Durante un’udienza alla delegazione del Dipartimento di Odontoiatria dell’Università di Napoli Federico II,ha lanciato un chiaro monito: lanon deve piegarsi agli interessi delo dell’ideologia, ma rimanere al servizio della dignità umana e dellain tutte le sue forme.“Se trascura la dignità umana, che è uguale per tutti, larischia di prestarsi agli interessi del”, ha dichiarato il Pontefice, evidenziando il pericolo che la sanità possa trasformarsi in un sistema finalizzato al profitto, anziché alla cura e al sostegno delle persone.: “Nessunava scartata”ha poi ribadito la missione fondamentale dei medici: “Il medico esiste per sanare dal male: curare sempre! Nessunava scartata”, sottolineando comepaziente, indipendentemente dalla sua condizione, meriti attenzione e rispetto.