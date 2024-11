Gaeta.it - Nuova sede dell’Enpa a Forte Marghera: un faro di tutela per gli animali a Venezia

La recente inaugurazione dellarappresenta un importante passo avanti nella cura e protezione degli. Questo nuovo spazio, situato al Padiglione 47, è stato offerto dal Comune diattraverso la Fondazione. Un'innovazione per l'Italia, la struttura ospita una "Stanza Sos", creata grazie al supporto di Enel, dedicata ad accogliere gatti in difficoltà.La funzione della "Stanza Sos"La "Stanza Sos" è stata concepita per rispondere ad una necessità crescente: quella di fornire assistenza ai gatti che si trovano in situazioni critiche. Questo spazio accoglierà glisegnalati dal Comune quando le famiglie proprietarie non sono più in grado di prendersene cura, spesso a causa di eventi imprevisti come problemi economici, malattie o situazioni di emergenza.