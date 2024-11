Lanazione.it - Museo grafica Genio Ruzzier

È in corso aldellala mostra "Sergio. Storie vere di gatti, topi, volpi e pulcini", un’esposizione di 72 tavole di uno dei massimi illustratori contemporanei. Questa mostra, curata da Alice Tavoni e Matteo Pelliti, espone le tavole originali dei libri più recenti che Sergio, uno tra i massimi illustratori contemporanei, ha pubblicato in Italia. Nella mostra ci saranno una serie di tavole che con ironia e poesia pervadono i colori pastello dei suoi paesaggi come il suo inconfondibile tratto a china. Prende così vita, in una sequenza di incantevoli tavole, uno stravagante microcosmo, dove una volpe saggia è la migliore amica di un pulcino anarchico, e un topo bugiardo ammalia con le sue frottole – vero storyteller – un gatto inquisitore. Una galleria fantastica di personaggi sempre in dialogo fra loro, che qualcosa conservano della passione dell’autore per l’arte di Giotto e di Bosch, e che, presentata nelle prestigiose sale di Palazzo Lanfranchi, si arricchisce di nuova suggestione.