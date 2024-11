Moratti torna sul contatto Iuliano-Ronaldo | Anche col Var non ci avrebbero dato rigore

Leggi su Ilnerazzurro.it

Massimoto a parlare dell’episodio controverso trae Markin Juventus-Inter del 1998. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’ex presidente dell’Inter ha riflettuto sull’impatto che il Var avrebbe potuto avere su quell’episodio:“Conte non ha sbagliato nelle sue dichiarazioni sul Var: se esiste, deve funzionare bene. Alcune decisioni sui rigori fanno sorridere, è necessario eliminare gli errori di interpretazione. Quanto al, credo checon il Var non ciassegnato il. Alla fine, sarebbe comunque dipeso dall’arbitro al Var, e ai tempi gli arbitri avevano una certa inclinazione”.Una dichiarazione che ribadisce la sua critica all’arbitraggio di quell’epoca, senza però nascondere il pessimismo sul reale impatto della tecnologia in contesti controversi.