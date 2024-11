Mauro Bergozza nuovo presidente di Assomac

Leggi su Ildenaro.it

, l’associazione confindustriale che rappresenta i costruttori italiani di macchine per conceria, calzature e pelletteria, guarda al futuro con un, attuale vicedie Ceo di Bergi Spa., è stato eletto, succedendo a Maria Vittoria Brustia, che ha guidato l’associazione negli ultimi anni. Confermato alla vicepresidenza Cristiano Paccagnella, General Manager di Omac S.r.l., mentre Massimo Angeleri, consigliere delegato di Officina Meccanica Angeleri S.r.l., è stato nominatovice. Incarichi ratificati in via ufficiale venerdì 29 novembre, durante l’Assemblea Generale riunita al Mudec – Museo delle Culture di Milano.Nato ad Arzignano (VI) nel 1962,è la seconda generazione alla guida di Bergi S.p.