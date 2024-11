Gamberorosso.it - Mattarella bacchetta gli agricoltori: "Va assicurato al lavoro il giusto compenso"

«Vaalil, contrastando con forza le forme di sfruttamento che raggiungono nel caporalato un apice di inaccettabile illegalità». Il presidente della Repubblica Sergio, in un messaggio inviato presidente della ConfederazioneItaliani (Cia),i datori die, più in generale, il mondo dell'agricoltura che troppe volte si è reso complice di episodi di caporalato.Ilva pagato«Le sfide che riguardano l'agricoltura sono sfide di tutto il Paese», ha ricordato. L'Assemblea di Cia «è occasione propizia di elaborazione e confronto per un'agricoltura che, oltre a essere risorsa essenziale, qualifichi la stessa identità italiana, rappresentando una sfida decisiva per il nostro vivere e per la sostenibilità economica, sociale, ambientale».