L' incredibile salume calabrese ancora sconosciuto consigliato e cucinato da Giorgione

Il Gammune di Belmonte è unstraordinario tipico. Si produce in un paese di circa 1800 abitanti in provincia di Cosenza (leggi il nostro itinerario in zona), per l’appunto Belmonte. Il piccolo centro è famoso anche per la produzione di una tipologia di pomodoro di dimensioni molto grandi, può arrivare a pesare anche due chili, inoltre per i fichi secchi e anche di capocollo e soppressata.Il Gammune di BelmonteSi tratta di un prosciutto crudo, una specie di culatello, che viene realizzato partendo dalla coscia del suino neroautoctono, che viene disossato, salato e lavorato con aromi naturali: peperone dolce e una salsa di peperone con la quale viene avvolto prima di essere messo fra due cannucce e appeso a stagionare per 16 mesi. Questoè Presidio Slow Food, la sua particolarità nella lavorazione sta nella grande presenza di grasso: se ne lasciano almeno due dita durante le fasi di disossatura.