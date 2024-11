Lettera43.it - Liliana Segre: «A Gaza non è genocidio, ma crimini di guerra»

La senatrice a vita, in un intervento sul Corriere della Sera, ha espresso preoccupazione per l’uso del termineriferito alla situazione a. Secondo«non ricorrono in questo caso le caratteristiche distintive dei principali genocidi riconosciuti, come l’Holodomor, la Shoah o ilin Ruanda». Ha invece sottolineato la presenza di «die contro l’umanità, attribuibili sia ad Hamas e alla Jihad islamica sia all’esercito israeliano».: «O ti adegui all’uso del termine, o finisci nel mirino come agente sionista»«L’abuso della paroladovrebbe essere evitato con estrema cura», ha scritto, poiché «rischia di alimentare una retorica di demonizzazione contro l’intero Stato di Israele e il suo popolo, ma anche controproducente per le prospettive di pace e convivenza».