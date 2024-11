Butac.it - L’erroneità frattale e l’attrazione per il bislacco

Oggi non trattiamo una bufala ma un tema secondo noi molto importante, la “Fractal Wrongness”, tradotta in italiano come erroneità. Se ne parla poco ma in realtà nel mondo della disinformazione e delle bufale tout court è una condizione che andrebbe affrontata con un rigore quasi scientifico. Sia chiaro, non ci sono studi che ne dimostrino l’esistenza, è una teoria, che riteniamo interessante da riportare qui su BUTAC.Che cos’è la Fractal Wrongness?è la condizione di essere in errore a ogni livello di analisi immaginabile. In altre parole, la visione del mondo di una persona frattalmente sbagliata è errata nel suo insieme e, ingrandendo qualsiasi dettaglio di quella visione, si scopre che anche quel singolo elemento è tanto sbagliato quanto l’intero sistema di pensiero.