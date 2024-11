Cityrumors.it - Lavoro, dallo smart working all’apprendistato: tutte le nuove regole

Contratti dile novità in arrivo nel 2025, una rivoluzione alle porteDal 2025 entreranno in vigore importanti modifiche sui contratti di, introdotte dal disegno di legge AC 1532/2024 (meglio conosciuto come “Collegato”). A seguito dell’approvazione alla Camera, il provvedimento è ora al vaglio del Senato, per un via libera definitivo che potrebbe arrivare a breve. Tante le misure che andranno a toccare diversi aspetti deldipendente.le– Cityrumors.itAttualmente, le attività stagionali godono di un’esenzione dai termini di stop and go, ossia il periodo obbligatorio (10 o 20 giorni) tra un contratto a termine e il successivo. Con il nuovo Collegato, però, questa esclusione non sarà più automatica: le attività stagionali dovranno essere esplicitamente indicate nei contratti collettivi di riferimento per poter beneficiare della deroga.