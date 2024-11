Gqitalia.it - La valigia di Tony Effe ai GQ Men of the Year 2024 ci ricorda qual è il vero accessorio vincente di un red carpet

Ce lo aveva fatto capire lo scorso anno Sfera Ebbasta, eci ha tenuto a ribadirlo in maniera forte e chiara (molto chiara) anche per questo: sul reddei GQ Men of thel'che fa la differenza è la. Il rapper romano, protagonista assoluto delle classifiche e delle cronache degli ultimi mesi, nonché protagonista di una delle cover con cui GQ ha celebrato le personalità dell'anno, si è presentato al party milanese dei Men of thecon un total look firmato Gucci. Un doppiopetto customizzato, ovvio, sublimato da un baule nero con monogramma della Maison in tessuto GG Supreme.